كوريا الشمالية تدعي تسجيل أقل من 600 حالة جديدة بالحمى

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ادعت كوريا الشمالية أن عدد حالات الحمى التي يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا قد انخفضت إلى أقل من 600 حالة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إنه تم تأكيد إصابة ما يقرب من 560 شخصا بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الأربعاء.ونقل التقرير عن المقر الرئيسي الطارئ للوقاية من الأوبئة أن حوالي 820 مريضا قد تعافوا خلال نفس الفترة.ولم تذكر كوريا الشمالية شيئا عن حدوث وفيات جديدة أو معدل الوفيات، وكان آخر تحديث في هذا الشأن ما أعلنته يوم الأربعاء الماضي من أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة في اليوم الأسبق، ليصل عدد الوفيات إلى 74 شخصا، وبلغ معدل الوفيات 0.002%.وبذلك زاد العدد التراكمي للإصابات في كوريا الشمالية منذ أواخر شهر أبريل الماضي إلى ما يقرب من 4.77 مليون حالة، وتدعي السلطات الكورية الشمالية أن جميع الحالات باستثناء ألف و310 أشخاص، قد تعافوا تماما.