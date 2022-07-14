تعيين اللاعب سون هنغ مين سفيرا عالميا للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي

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تم اختيار نجم كرة القدم الكوري الجنوبي "سون هنغ مين" سفيرا عالميا للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي.وقد أقيم حفل بمناسبة هذا التعيين أمس الأربعاء في ملعب كأس العالم في سيول، قبل المباراة الودية بين نادي "توتنهام هوتسبير" الذي ينتمي إليه اللاعب وفريق الدوري الكوري الجنوبي.وأعلن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي "ديفيد بيسلي" عن اختيار "سون" في الحفل، قائلا إنه سعيد للغاية بالترحيب بـ"سون"، أحد النجوم الحقيقيين في عالم كرة القدم، في أسرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.وقال "سون" إنه تشرَّف كثيرا بتعيينه سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي في هذا اليوم الخاص، متعهدا ببذل قصارى جهده لتشجيع الكثير من الناس على الاهتمام بقضايا الغذاء.ويعد برنامج الأغذية العالمي أكبر منظمة إنسانية في العالم، حيث يقدم مساعدات غذائية لأكثر من 100 مليون شخص حول العالم سنويا.وقد مُنحت جائزة نوبل للسلام في عام 2020 لجهود البرنامج في مكافحة الجوع وتعزيز السلام في المناطق المتضررة من النزاعات.