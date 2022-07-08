تضاعف العجز المالي للحكومة الكورية

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تجاوز العجز المالي للحكومة الكورية الجنوبية مستوى 70 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 55 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، نتيجة لتنفيذ الدفعة الثانية من الميزانية التكميلية الإضافية.ووفقا لما أعلنته وزارة المالية والاستراتيجية اليوم، سجل عجز الميزان الإداري والمالي الذي ظل ينمو خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام 71 تريليونا و200 مليار وون، بعد أن زاد بمقدار 22 تريليونا و700 مليار وون بالمقارنة مع العام الماضي، وتضاعف مقارنة مع الشهر الأسبق الذي بلغ فيه 37 تريليونا و900 مليار وون.الجدير بالذكر أن الميزان الإداري والمالي عبارة عن مؤشر يظهر الوضع المالي الفعلي للحكومة من خلال خصم صنادق الحماية الاجتماعية الأربعة الرئيسية، بما في ذلك صندوق المعاشات الوطني، من الميزان المالي الموحد.وقالت الحكومة الكورية إن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتوسيع الإنفاق على الدفعة الثانية من الميزانية التكميلية الإضافية، بما في ذلك 23 تريليون وون من التعويضات المالية المقدمة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة، موضحة أنها سوف تتعامل مع العجز المالي ضمن النطاق الذي حددته حتى نهاية هذا العام.ومن المتوقع أن يزداد العجز في الميزان الإداري والمالي للحكومة الكورية ليبلغ 110 تريليونات و800 مليار وون حتى نهاية هذا العام.