سام سونغ تطور أسرع غرافيك دي رام

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صرحت شركة سام سونغ للإلكترونيات اليوم بأنها نجحت في تطوير "دي رام جي دي دي آر 6"، وهي شريحة ذاكرة ديناميكية لمعالجة البيانات المزدوجة للرسومات بسرعة تصل إلى 24 غيغا بت في الثانية، وهي الأسرع على الإطلاق.يذكر أن هذا النوع من الشرائح يستخدم في معالجة الفيديوهات والرسومات في أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة عرض الفيديو، وأجهزة الألعاب عالية الكفاءة.وقد قامت الشركة الكورية بتطوير هذه الشريحة الجديدة بما يتناسب مع معايير المنظمة الدولية لأشباه الموصلات حتى توظفها الشركات المتخصصة في الرسومات بسهولة، موضحة أنه إذا تم توصيلها ببطاقة رسومات متميزة، فسوف يمكن أن تصل سرعة المعالجة إلى 1.1 تيرا بت في الثانية، وهو ما يعني معالجة 275 فيلما عالية الوضوح، "إتش دي"، بالكامل خلال ثانية واحدة فقط، ومن ثم سيمكن لعملائها الاستمتاع بالفيديوهات عالية الوضوح بلا انقطاع وتحسين وظيفة معالجة البيانات عند تطبيق التقنية الجديدة على الحوسبة عالية الأداء.ومن المتوقع أن يتم تركيب هذه الشريحة الجديدة في الأجهزة التي تتطلب أداء عاليا في الغرافيكس، مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ووحدات التحكم في الألعاب. ومن المتوقع أيضا أن يتم استخدامها على نطاق واسع في الحوسبة عالية الأداء والسيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة في المستقبل.