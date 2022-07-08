الرئيس الكوري يؤكد على عدم تحميل المواطنين العاديين أعباء رفع سعر الفائدة

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أكد الرئيس الكوري "يون صوك يول" على ضرورة تخفيف الأعباء الناتجة عن رفع سعر الفائدة عن المواطنين العاديين، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة خطوة لا مفر منها من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار، ولكن لا يجب تحميل الفئات الضعيفة اجتماعيا الأعباء الناتجة عن هذه الخطوة.جاء ذلك في اجتماع الطوارئ الاقتصادية الثاني الذي عقد اليوم في مركز الدعم المالي المتكامل للمواطنين، حيث قال الرئيس أيضا إن حكومته ستبذل أقصى جهودها لإعداد سبل للتعامل مع الوضع الراهن باستخدام الموارد المالية المتوفرة بشكل فعال.وجاءت تصريحات الرئيس هذه بشأن دعم المواطنين العاديين في أعقاب قرار البنك المركزي الكوري برفع سعر الفائدة بمقدار 0.5 % أمس.وأضاف الرئيس أن أعباء الديون على الطبقات الضعيفة تتزايد نتيجة لرفع سعر الفائدة الأساسية في مختلف أنحاء العالم من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن أصحاب المشروعات الذاتية والصغيرة والمواطنين العاديين الذين اشتروا بيوتا من خلال الاستدانة خوفا من الارتفاع الحاد في أسعار العقارات، والشباب الذين استثمروا في سوق الأسهم باستخدام الديون، يعانون جميعها في تسديد أصول وفوائد الديون.وأوضح أن حكومته سوف تخفف من الديون المالية على أصحاب المشروعات الصغيرة والذاتية الذين يواجهون صعوبات في التسديد من خلال تمديد أجل الاستحقاق وتخفيض الفائدة، وبالنسبة للمقترضين ذوي معدلات الفائدة المرتفعة، فسوف تقلل الحكومة أعباء الفائدة عن طريق تحويل القروض إلى معدلات فائدة منخفضة بواسطة صندوق ضمان الائتمان الكوري.وبالنسبة لمقترضي الرهن العقاري، سيتم تخفيض الفائدة على القروض من خلال التنفيذ الفوري لنظام "قروض التحويل الآمن"، وتخفيف أعباء رفع سعر الفائدة عن طريق التحول إلى القروض طويلة الأجل بسعر فائدة ثابت.ومن أجل تخفيف العبء عن الشباب، قال الرئيس يون إن هناك حاجة لإنشاء برنامج تفضيلي للشباب، يشمل تخفيض الفائدة الاستباقي وتأجيل سداد أصول الديون قبل حدوث تأخر في السداد، وتخفيف عبء السداد من خلال قرض التحويل الآمن للشباب.وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أنه إذا انهار اقتصاد المواطنين العاديين، فسوف ينهار أساس الاقتصاد الوطني، وطلب من حكومته توجيه عناية خاصة بالأجهزة ذات الصلة لكي لا يتم تحميل أعباء ارتفاع الأسعار وسعر الفائدة إلى المواطنين العاديين والطبقات الاجتماعية الضعيفة.