ارتفاع أسعار الواردات الكورية للشهر الثاني في يونيو

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في يونيو بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر أسعار الواردات 154.84 نقطة في يونيو، بزيادة 0.4% عن الشهر الأسبق.وبذلك سجل المؤشر نموا للشهر الثاني، مع تباطؤ نسبة النمو بعدما كانت 3.8% في مايو، وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة المؤشر بنسبة 33.6%.ويُعزى الارتفاع في قيمة المؤشر في يونيو إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث ارتفع سعر خام دبي، وهو الخام القياسي في كوريا الجنوبية، بنسبة 4.7% الشهر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات الفحم بنسبة 3.8%.كما ارتفع مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 1.1% على أساس شهري إلى 132.81 نقطة في يونيو، مسجلا نموا للشهر السادس على التوالي.وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة المؤشر بنسبة 23.7%.