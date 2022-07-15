كوريا الشمالية تدعي تسجيل حوالي 500 حالة جديدة بالحمى

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ادعت كوريا الشمالية أن عدد حالات الحمى التي يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا قد انخفضت إلى حدود 500 حالة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إنه تم تأكيد إصابة ما يقرب من 500 شخصٍ بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الخميس.ونقل التقرير عن المقر الرئيسي الطارئ للوقاية من الأوبئة أن حوالي 690 مريضا قد تعافوا خلال نفس الفترة.ولم تذكر كوريا الشمالية شيئا عن حدوث وفيات جديدة أو معدل الوفيات، وكان آخر تحديث في هذا الشأن ما أعلنته يوم الأربعاء الماضي من أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة في اليوم الأسبق، ليصل عدد الوفيات إلى 74 شخصا، وبلغ معدل الوفيات 0.002%.وبذلك زاد العدد التراكمي للإصابات في كوريا الشمالية منذ أواخر شهر أبريل الماضي إلى ما يقرب من 4.77 مليون حالة.وتدعي السلطات الكورية الشمالية أن جميع الحالات، باستثناء ألف و120 شخصا، قد تعافوا تماما.