كوريا تؤكد أول إصابة بالسلالة الفرعية بي إيه 2 - 75 من أوميكرون

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أكدت السلطات الصحية تسجيل أول حالة مصابة بالسلالة الفرعية "بي إيه 2 - 75" من السلالة المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس إنه تم تأكيد الإصابة لدى رجل في الستينيات من عمره في مدينة إنتشون، وقد ظهرت عليه الأعراض لأول مرة في 8 يوليو.ووفقا للوكالة، لم يسافر هذا المصاب إلى الخارج مؤخرا، ولم يتم العثور على حالات أخرى بين المخالطين له. وأضافت الوكالة أنها تجري فحصا معمقا للمسارات المحتملة لانتقال العدوى إليه.وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أنه تم العثور على أكثر من 100 حالة مصابة بالطفرة الحديثة في حوالي 10 دول، من بينها المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة، منذ تأكيدها لأول مرة في الهند في شهر مايو.وتحتوي السلالة الفرعية "بي إيه 2 - 75" على المزيد من الطفرات مقارنة بالسلالة الفرعية "بي إيه 2". وتراقب منظمة الصحة العالمية عن كثب هذا المتغير الجديد سريع التحول، والذي يمكنه تخطي المناعة المكتسبة من اللقاحات أو الإصابات السابقة.وقد أطلق على السلالة الجديدة لقب "قنطوروس"، وهو كائن خرافي في الأساطير اليونانية يتكون من نصف إنسان ونصف حصان.