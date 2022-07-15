كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدرسان تعميق الروابط في صناعة الرقائق

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قال المكتب الرئاسي في سيول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تناقشان سبل تعزيز التعاون في قطاع أشباه الموصلات من خلال مختلف القنوات.وأدلى مسؤول رئاسي بهذه التصريحات أمس الخميس ردا على أسئلة المراسلين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد طلبت رد كوريا الجنوبية بحلول نهاية أغسطس بشأن ما إذا كانت سيول تخطط للمشاركة في تحالف أشباه الموصلات الذي تقوده الولايات المتحدة والمعروف باسم "تشيب 4".وقال المسؤول إن الولايات المتحدة شددت مرارا وتكرارا على أهمية التعاون في قطاع أشباه الموصلات ضمن مراجعاتها لقضايا سلاسل التوريد والتي صدرت في يونيو من العام الماضي.وأضاف المسؤول أن كوريا الجنوبية تجري محادثات مع الولايات المتحدة حول كيفية تعزيز التعاون في ذلك القطاع، ولكن لا يوجد حتى الآن ما يمكن الحديث عنه فيما يتعلق بالجدول الزمني المحدد.ويشير مصطلح "تشيب 4" إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لتوسيع وتعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات مع ثلاث دول متقدمة في قطاع الرقائق الإلكترونية، وهي كوريا الجنوبية واليابان وتايوان.