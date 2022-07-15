الحزب المعارض يوقف المحادثات مع الحزب الحاكم بشأن تشكيل اللجان البرلمانية

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أخفقت الأحزاب السياسية الكورية في التوصل إلى نتائج، في اللحظات الأخيرة من مفاوضاتها بشأن تشكيل اللجان البرلمانية.وقال النائب "لي سو جين"، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي المعارض، في بيان صدر أمس الخميس إن الحزب علّق المحادثات مع حزب قوة الشعب الحاكم.وانتقد الحزبُ المعارض الحزبَ الحاكم لخرقه الاتفاق الثنائي بالإعلان عن نتيجة المفاوضات بعد التوصل إلى اتفاق.وزعم الحزب الديمقراطي المعارض أن زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "كوان صونغ دونغ" كشف للإعلام على نحو انتقائي المحتوى الموافق له من المفاوضات، وانتقد حزب قوة الشعب الحاكم لعدم احترامه الاتفاق مع حزب المعارضة.وفي وقت سابق يوم الخميس، ظهر "كوان" في برنامج تلفزيوني وقال إن الأحزاب اتفقت مبدئيا على تفاصيل إطلاق اللجنة الخاصة لإصلاح القضاء، وكشف عن بعض التفاصيل.وردا على خطوة الحزب الديمقراطي، انتقد الحزب الحاكم ذلك التحرك ووصفه بأنه "تعليق للمحادثات بدون سبب"، ووصف التعليق بأنه "تهديد يدل على استعداده لكسر اتفاقه مع حزب قوة الشعب في أي وقت".