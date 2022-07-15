كوريا الجنوبية والصين تعقدان اجتماعا للتعاون الاقتصادي

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عقدت كوريا الجنوبية والصين الاجتماع السنوي على مستوى مدير حول التعاون الاقتصادي الثنائي، أمس الخميس.وعقدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عبر الإنترنت الدورة السادسة والعشرين للتعاون الاقتصادي المشترك مع وزارة التجارة الصينية.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الجانبين أشارا إلى أن التجارة الثنائية سجلت رقما قياسيا في العام الماضي، على الرغم من استمرار جائحة كورونا التي طال أمدها.ووفقا لجمعية التجارة الدولية الكورية، وصل حجم التجارة بين كوريا الجنوبية والصين إلى 301.55 مليار دولار أمريكي العام الماضي، بزيادة نسبتها 25% مقارنة بالعام الأسبق.وفي اجتماع التعاون الاقتصادي أمس، اتفقت سيول وبكين على الحاجة إلى التعاون في الجهود المبذولة لإنشاء سلاسل توريد مستقرة.كما ناقش الجانبان المفاوضات الخاصة بتوسيع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية لتشمل الخدمات والاستثمار، واتفقا على التواصل لتعزيز التعاون في المنظمات الإقليمية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.