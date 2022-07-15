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الدولية

كوريا الأربعون عالميا في قائمة أفضل الدول للعمل والعيش

Write: 2022-07-15 12:25:20Update: 2022-07-15 15:16:43

كوريا الأربعون عالميا في قائمة أفضل الدول للعمل والعيش

أشار تقرير تضمن نتائج مسح أجراه موقع "إنترنيشنز" مؤخرا إلى أن الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية يقدرون عاليا النظام الطبي الكوري، بينما يعتبر رضاؤهم عن الحياة في كوريا منخفضا إلى حد ما.
وطبقا للتقرير احتلت  كوريا الجنوبية المرتبة الأربعين من بين 52 دولة في قائمة أفضل الدول عالميا من حيث العمل والعيش، وذلك بعد أن كانت قد احتلت المرتبة السابعة والأربعين من بين 59 دولة في العام الماضي.
وقال التقرير إن كوريا في المرتبة التاسعة من حيث جودة الحياة، والمرتبة الثانية في مجال النظام الطبي، والمرتبة الرابعة من حيث السياحة، والمرتبة السادسة عشرة من حيث الأجور واستقرارية التوظيف والحياة الرقمية.
كما أشار التقرير إلى أن كوريا في المرتبة العشرين من حيث الأمان، والمرتبة الثالثة والعشرين من حيث الحياة الترفيهية، والمرتبة الحادية والأربعين من حيث راحة الاستيطان.
وجاءت المكسيك في المرتبة الأولى، وتلتها إندونيسيا وتايوان، فيما جاءت الكويت في المرتبة التاسعة والخمسين.
وقد أجرى موقع "إنترنايشنز" هذا المسح على 11 ألفا و970 شخصا من ذوي 177 جنسية مختلفة يقيمون في الدول الأجنبية كمغتربين.
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