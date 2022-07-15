تراجع حجم استثمارات الأجانب المباشرة في كوريا خلال النصف الأول من هذا العام

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وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية عالميا، شهد حجم استثمارات الأجانب المباشرة في كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الجمعة، بلغ حجم استثمارات الأجانب في كوريا الجنوبية 11 مليارا و9 ملايين دولار في النصف الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 15.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية، على أساس الوصول، بلغ 6.9 مليار و7 آلاف دولار في النصف الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 21.7%.وقال أيضا إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات التحويلية شهد زيادة بنسبة 53.3%، بينما انخفض حجم الاستثمارات في صناعات الخدمات بنسبة 26.3%.وبلغت حصة الولايات المتحدة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.6%، محتلفة بذلك المرتبة الأولى، وتلتها كل من الصين وهونغ كونغ والاتحاد الأوربي.وأرجع التقرير السبب في تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى عدم اليقين في الاستثمارات الناجم عن أزمة أوكرانيا المطولة والتضخم العالمي.