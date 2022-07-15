سعر صرف الدولار أمام الوون يسجل أعلى مستوياته

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سجل سعر صرف العملات الأجنبية أمام الوون الكوري الجنوبي أعلى مستوياته في أثناء وقت التداول اليوم الجمعة، مما أثار القلق من احتمال تعرض الاقتصاد الكوري للركود بوتيرة سريعة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المستهلك وسعر الفائدة الأساسي والانخفاض الحاد في قيمة العملة الكورية.وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد صباح اليوم ارتفاعا ليصل إلى 1324.5 وون كوري، متجاوزا نطاق 1320 وون لأول مرة منذ يوم الثلاثين من شهر أبريل من عام 2009.ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار في حدوث المزيد من التضخم الذي يتأثر حاليا بالارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام العالمية.وكان معدل الارتفاع في أسعار المستهلكين في كوريا قد سجل 6% في شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكان ذلك أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر من عام 1998.ويرى الخبراء الاقتصاديون أن انخفاض قيمة الوون الكوري لم يعد يؤثر إيجابيا على زيادة صادرات البلاد، بسبب انخفاض قيمة العملات الأجنبية الأخرى غير الدولار الأمريكي، بسبب رفع سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة.ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى قيام البنك المركزي الكوري برفع سعر الفائدة الأساسي.