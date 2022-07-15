استمرار التراجع في معدلات تأييد الرئيس يون صوك يول

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استمر التراجع في معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بشأن أداء تنفيذ شؤون الدولة.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كورونا" خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من شهر يوليو الجاري على 1003 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 32%، بانخفاض 5% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما بلغت معدلات المعارضة 53%، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك أعلى من 50% لأول مرة منذ تنصيب الرئيس "يون".وكانت معدلات تأييد الرئيس "يون" قد بلغت 53% قبل 5 أسابيع، ثم استمرت في التراجع، لتنخفض بنسبة 21% خلال الأسابيع الخمسة الماضية.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 38%، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 33%، بارتفاع 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.