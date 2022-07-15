حركة السفر الدولي الكوري في العام الماضي تسجل أقل مستوياتها منذ 18 عاما

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سجلت حركة السفر الدولي الكوري في العام الماضي، الذي تتجاوز مدة الإقامة فيه 90 يوما، أقل مستوياتها منذ 18 عاما، بسبب انخفاض عدد الوافدين من الكوريين والأجانب، نتيجة لزيادة انتشار فيروس كورونا.وبذلك تجاوز عدد المسافرين عدد الوافدين لأول مرة منذ عام 2005.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الخميس، بلغ عدد المتحركين دوليا في العام الماضي الذين تتجاوز مدة إقامتهم 90 يوما، 887 ألف شخص، بانخفاض نسبته 28.1% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ عام 2004، كما يعد ذلك أعلى معدلات انخفاض منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 2000.وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي في انخفاض عدد المتحركين دوليا للعام الثاني على التوالي إلى قيام دول العالم بفرض قيود على الدخول إليها لمنع انتشار فيروس كورونا، على مستوى العالم.وبلغ عدد الوافدين إلى كوريا من الخارج في العام الماضي 410 آلاف شخص، بانخفاض نسبته 39%، فيما بلغ عدد المسافرين إلى الخارج 476 ألف شخص، بانخفاض نسبته 15%، ليبلغ صافي عدد المسافرين إلى الخارج في العام الماضي 66 ألف شخص.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل صافي عدد للمسافرين إلى الخارج منذ عام 2005.وبلغ عدد الوافدين الأجانب من الخارج في العام الماضي 221 ألف شخص، بانخفاض نسبته 5.4%، بينما بلغ عدد المسافرين الأجانب للخارج 98 ألف شخص، بانخفاض نسبته 27.2%.