انتهاء أول مسابقة كيبوب خاصة بالعرب: ياللا كيبوب

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انتهت اليوم الجمعة مسابقة "ياللا كيبوب"، وهي أول مسابقة كيبوب خاصة بالعرب، بالإعلان عن أسماء الفائزين، وذلك بعد مرور حوالي شهرين من إجرائها بتنظيم مشترك بين القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو، والجمعية الكورية العربية، وبرعاية وزارة الخارجية الكورية.وشارك في فئتيْ الغناء والرقص في هذه المسابقة، التي بدأ تلقى طلبات المشاركة فيها يوم الثالث عشر من مايو الماضي، 493 متسابقا ومتسابقة من 17 دولة عربية.وقالت وكالة "إس إم" الترفيهية التي شاركت في لجنة التحكيم، إن بعضا من المتسابقين لديهم مواهب عالية كأنهم محترفون، معربة عن إعجابها بأداء محبي الكيبوب العرب وحماسهم.وفي فئة الغناء، فاز العراقي "مصطفي وعد" بالمرتبة الأولى عن أدائه لأغنية "العين والأنف والفم" للمطرب "تيه يانغ" في التصفيات، وأغنية "القلب الحقيقي الذي لا يوصف" لفرقة "بي تي إس" في النهائيات.أما في فئة الرقص فاحتلت المصرية "ميسون عبد الغني" المركز الأول عن أدائها للرقصة المصاحبة لأغنية "وانابي" لفرقة "إتزي"، والرقصة المصاحبة لأغنية "بي تي بي تي" لفرقة "بيآي".واحتل المراتب الأولى التسع الأخرى متسابقون من مختلف الدول العربية، بما في ذلك لبنان والمغرب والسعودية والكويت وتونس.ولم تقتصر المشاركة في المسابقة على الطلاب الشباب، حيث شملت عاملين في مختلف المهن، بما في ذلك محامون وملحنون ومنتجو موسيقى ومدونون وموظفون.وقد تم الإعلان عن أسماء الفائزين في برنامج "ياللا كيبوب" الذي تم بثه على الهواء مباشرة اليوم الجمعة عبر قناة القسم العربي على يوتيوب، بحضور بعض المتسابقين والمتسابقات عبر الانترنيت، وفرقة "بي آي جي" التي تعمل سفيرا ترويجيا للجمعية الكورية العربية وتحظى بشعبية كبيرة في الدول العربية.ويمكن إعادة مشاهدة البرنامج عبر قناة القسم العربي على يوتيوب، كما يمكن أيضا الاطلاع على كلمات التشجيع التي وجهتها الفرق الكورية للمتسابقين، وتعليقات أعضاء لجنة التحكيم من وكالة "إس إم" الترفيهية على أداء المتسابقين.