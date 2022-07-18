بدء توسيع أهلية تلقي الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا اليوم الاثنين

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ابتداء من اليوم الاثنين، سيتم توسيع أهلية تلقي الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحيث تشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما بغض النظر عن حالتهم الصحية، وكذلك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ولديهم أمراض مزمنة وخطيرة.ووفقا لسلطات الحجر الصحي أمس الأحد، فإن المرضى والعمال في المنشآت المعرضة للفيروس، مثل دور رعاية المسنين وملاجئ المشردين، سيكونون مؤهلين أيضا للحصول على الجرعة الرابعة من اللقاحات بدءا من اليوم الاثنين.وقبل سريان هذا القرار، كان إعطاء الجرعة الرابعة يقتصر على الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والذين يعانون من اضطرابات في جهاز المناعة.ومع توسيع نطاق الأهلية للجرعة الرابعة من لقاحات كورونا، سيمكن للأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1963 و1972 الحصول على الجرعة الرابعة بعد أن يكون قد مرّت 120 يوما، أي أربعة أشهر، من تلقيهم الجرعة الثالثة.ويُنصح أيضا أولئك الذين أصيبوا بالفيروس بعد تلقي الجرعة الثالثة بأن يتلقوا الجرعة الرابعة بعد مرور أربعة أشهر من الجرعة الثالثة، كما ينصح بتلقي لقاحات الحمض النووي الريبي للجرعة الرابعة، مثل لقاحات فايزر أو موديرنا، ولكن قد يختار الناس أيضا لقاح نوفافاكس إذا أرادوا.