الحكومة الكورية تتوقع تجاوز معدلات التضخم مستوى 6% حتى شهر أكتوبر

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توقع وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" أن يستمر معدل التضخم مرتفعا بما يتجاوز مستوى 6%، حتى شهر أكتوبر.وقدم الوزير الكوري، الذي يزور إندونيسيا حاليا لحضور اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تلك التوقعات أول من أمس في تصريحات أدلى بها للصحفيين، حيث قال إن معدل التضخم لا يزال في نطاق 6% منذ يونيو، وسوف يستمر في هذا المستوى حتى سبتمبر أو أكتوبر.لكن الوزير "تشو" توقع أيضا ألا يتجاوز معدل التضخم مستوى 6% بشكل حاد وأن يظل أعلى من سبعة أو ثمانية في المائة لفترة طويلة من الزمن. وقال وزير المالية الكوري أيضا إنه التقى برئيس صندوق النقد الدولي، الذي توقع نظرة قاتمة للاقتصاد العالمي.وأضاف أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الكوري الجنوبي الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على الصادرات ويتأثر بقوة بالعوامل الخارجية، وبالتالي فإن كوريا تحتاج إلى تعزيز قدراتها على التعامل مع هذه الأزمة المعقدة.كما ألمح الوزير "تشو" إلى إمكانية مراجعة توقعات النمو في البلاد لهذا العام في ضوء المؤشرات الاقتصادية المتدهورة.