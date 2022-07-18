توفير الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا للمزيد من الكوريين اعتبارا من اليوم

Photo : YONHAP News

وسط عودة ظهور فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، سيتم توفير الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة للفيروس لعدد أكبر من الناس اعتبارا من اليوم الاثنين، بمن في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما بغض النظر عن حالتهم الصحية، وكذلك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ولديهم أمراض مزمنة وخطيرة.ووفقا لسلطات الحجر الصحي أمس الأحد، فإن المرضى والعمال في المنشآت المعرضة للفيروس، مثل دور رعاية المسنين وملاجئ المشردين، سيكونون مؤهلين أيضا للحصول على الجرعة الرابعة من اللقاحات بدءا من اليوم الاثنين.وقبل سريان هذا القرار، كان إعطاء الجرعة الرابعة يقتصر على الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والذين يعانون من اضطرابات في جهاز المناعة.ومع توسيع نطاق الأهلية للجرعة الرابعة من لقاحات كورونا، سيمكن للأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1963 و1972 الحصول على الجرعة الرابعة بعد أن يكون قد مرّت 120 يوما، أي أربعة أشهر، من تلقيهم الجرعة الثالثة.ويتم تحديد الأمراض المزمنة المؤهلة لتلقي الجرعة الرابعة، مثل أمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة وغيرها، في موقع حجز اللقاحات: ncvr.kdca.go.kr. كما يمكن الحجز لتلقي اللقاح على موقع حجز اللقاحات أو الاتصال بالخط الساخن 1339 للتسجيل.ويُوصى بتلقي لقاحات الحمض النووي الريبي للجرعة الرابعة، مثل لقاحات فايزر أو موديرنا، ولكن قد يختار الناس أيضا لقاح نوفافاكس إذا أرادوا.