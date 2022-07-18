لي جيه ميونغ يعلن عن ترشحه لرئاسة الحزب الديمقراطي

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أعلن النائب البرلماني "لي جيه ميونغ" التابع للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا عن ترشحه لرئاسة الحزب. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "لي" أمس الأحد في مقرالبرلمان. وأكد "لي"، المرشح الرئاسي السابق للحزب، على أنه سوف يغير كل شيء في الحزب باستثناء الاسم، إلى أن يحصل الحزب عن رضاء الشعب، بحيث يكون ذلك هو بداية التغيير جعل الحزب الديمقراطي الحزب الفائز.وأضاف أنه على الرغم من أن الكثير من الناس لم يشجعوه على الترشح لرئاسة الحزب، وأنه على دراية بأن ترشحه يعد خيارا سياسيا محفوفا بالمخاطر، إلا أنه قرر أن يواجه الصعوبات التي يتعرض لها الحزب وأن يتحمل المسؤولية عن طريق تحويل الحزب الديمقراطي إلى حزب فائز.كما تعهد النائب "لي" بتأمين الفوز للحزب في الانتخابات العامة القادمة المقرر إجراؤها في عام 2024، وأن ينهي المصادمات الداخلية في الحزب وأن يرسخ سياسة الوحدة الداخلية، متعهدل بعدم السماح بالتمييز ضد الأعضاء المناهضين له عند اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات.