وزيرا خارجية كوريا واليابان يعقدان محادثات في طوكيو

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ستعقد اليوم الاثنين أول محادثات بين وزيريْ خارجية كوريا الجنوبية واليابان منذ تشكيل حكومة الرئيس الكوري "يون صوك يول".وسوف يزور وزير الخارجية الكوري "بارك جين" اليابان بعد ظهر اليوم لإجراء المحادثات مع نظيره الياباني "يوشيماسا هاياشي" في طوكيو، وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الجانبان لإجراء محادثات ثنائية منذ تولي بارك منصبه.وكانت آخر مرة التلقى فيها الوزيران في شهر مايو الماضي، عندما زار "هاياشي" سيول لحضور حفل تنصيب الرئيس "يون صوك يول". ومن المتوقع أن يركز اجتماع اليوم على قضية تعويضات ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب في كوريا الجنوبية.وكانت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية قد أصدرت حكما في عام 2018 يدين الشركات اليابانية باستغلال مواطنين كوريين في العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية، ويطلب منهم دفع تعويضات لأولئك الضحايا الكوريين الباقين على قيد الحياة. ومع ذلك، رفضت الشركات اليابانية الدفع، وبالتالي قررت المحكمة تصفية أصول تلك الشركات في كوريا، بينما ينتظر صدور حكم نهائي في هذا الشأن خلال بضعة أشهر.وقد احتجت الحكومة اليابانية على هذه الأحكام وهددت بالانتقام من كوريا في حالة تصفية أصول الشركات اليابانية في كوريا.