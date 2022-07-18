كوريا الشمالية تدعي انخفاض عدد حالات الحمى الجديدة لأقل من 400

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زعمت كوريا الشمالية أن الحالات اليومية للإصابة بالحمى، التي يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، قد انخفضت إلى أقل من 400 لأول مرة. وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد أنه تم تأكيد إصابة حوالي 310 أشخاص بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء الأحد، على الصعيد الوطني.ونقلت الوكالة عن المقر الرئيسي للوقاية من الأوبئة أن حوالي 470 مريضا قد تعافوا خلال نفس الفترة. ولم تذكر كوريا الشمالية شيئا عن حدوث وفيات جديدة أو عدد الوفيات أو معدلها. وكان آخر تحديث في هذا الشأن يوم 6 يوليو، عندما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة جديدة في اليوم السابق، مما رفع عدد الوفيات إلى 74، ووصول معدل الوفيات إلى 0,002%.وقد زاد عدد الحالات التراكمي في كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل إلى أكثر من 4 ملايين و770 ألف إصابة، وتزعم السلطات الكورية الشمالية أن 99,98% من أولئك المصابين قد تعافوا بالكامل.كما قالت الوكالة إن الدولة تعزز انتصارها في مكافحة فيروس كورونا، إلى جانب تعزيز الجهود النشطة لاستكمال قدراتها الوطنية في الحجر الصحي وإدارة المخاطر.