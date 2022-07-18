محادثات بين وزيريْ الدفاع الكوري والأمريكي في واشنطن الأسبوع القادم

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سيلتقي وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع القادم في العاصمة الأمريكية واشنطن لمناقشة التحالف الثنائي بين البلدين والوضع الدفاعي المشترك.ووفقا لمصدر في الجيش الكوري الجنوبي أمس الأحد، يخطط وزير الدفاع "لي جونغ سوب" للالتقاء بنظيره الأمريكي "لويد أوستن" عندما يحضر "لي" حفل في النصب التذكاري لقدامى المحاربين الكوريين من المقرر عقده يوم الأربعاء من الأسبوع القادم في واشنطن.وقد عقد "لي" و"أوستن" اجتماعا ثنائيا يوم 11 يونيو الماضي في سنغافوره، على هامش منتدى الأمن الإقليمي المسمى "حوار شانغريلا".وفي الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع القادم، والذي سيكون الثاني من نوعه في غضون شهر تقريبا، من المتوقع أن يناقش الجانبان تدابير متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة بين بين الرئيس الكوري "يون صوك يول" ونظيره الأمريكي "جو بايدن" في شهر مايو الماضي في سيول.وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن يتبادل الوزيران الآراء حول سبل تعزيز الموقف الدفاعي المشترك والردع الموسع ضد التهديدات الصاروخية والنووية من قبل كوريا الشمالية، بما في ذلك التدريبات المشتركة ونشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.