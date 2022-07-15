المحلية إنقاذ أسرة أجنبية انجرف بها قارب مطاطي في البحر الغربي

تم إنقاذ أسرة أجنبية مكونة من 4 أفراد انجرف بهم قارب مطاطي في البحر الغربي.

وقالت قوات حرس السواحل الكوري اليوم الاثنين إنها تلقت في الساعة الحادية عشرة و41 دقيقة من صباح أمس الأحد تقريرا من قارب صيد كوري يفيد بأن هناك أجانب في قارب مطاطي يلوحون بأيديهم مطالبين بإنقاذهم في البحر على بعد 93 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من جزيرة "كيوك ريول بيول دو" في البحر الغربي.

وفور تلقى التقرير، قامت سفينة تابعة لسلاح البحرية، كانت بالقرب من القارب المطاطي المنجرف، بإنقاذ الأسرة المكونة من زوجين في الثلاثينينات من العمر وطفليهم، وتم نقلهم إلى مدينة إنتشون باستخدام طائرة مروحية، ثم نقلهم إلى مستشفى لإجراء فصوحات صحية عليهم.

ورفض أفراد الأسرة، وهم ناطقون باللغة الصينية، إيضاح جنسيتهم.

وقال مسؤول في قوات حرس السواحل إنه تم تسليمهم إلى مكتب الهجرة في مدينة إنتشون للتعرف على جنسيتهم وسبب انجراف قاربهم.