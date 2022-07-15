الحزب الحاكم والحكومة يتفقان على ضرورة تخفيف الأعباء الضريبية

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اتفق حزب قوة الشعب الحاكم مع الحكومة الكورية على الحاجة إلى التعامل بنشاط مع قضية الإصلاح الضريبي وسط المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي بسبب زيادة معدلات التضخم.جاء ذلك في اجتماع عقده الحزب الحاكم والحكومة اليوم الاثنين لبحث القضايا المتعلقة بإصلاح النظام الضريبي، بما في ذلك تخفيف أعباء ضرائب الدخل والشركات.وقال النائب البرلماني "سونغ إيل جونغ" رئيس اللجنة السياسية في الحزب الحاكم إن الحزب قد دعا الحكومة خلال الاجتماع إلى تخفيف الأعباء الضريبية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، خاصة لموظفي الشركات، وتحسين نظام فرض الضرائب على الشركات.وأكد "سونغ" على ضرورة تطبيع نظام الضرائب التي تنطوي على عقارات وتطبيق خصومات ضريبية على الوجبات والوقود التي يشتريها موظفو الشركات.كما أكد "سونغ" من جديد على موقف الحزب الحاكم الداعي إلى تخفيف ضرائب الشركات ضمن الجهود الرامية إلى تشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات، وخلق وظائف جديدة، مشيرا إلى أن الحزب طالب الحكومة بتخفيض ضرائب الشركات إلى مستوى المعايير الدولية.وقال إن الحزب الحاكم والحكومة اتفقا في الرأي بشأن ضرورة إجراء تعديل على النظام الضريبي للامتثال لمبادئ الضرائب التي يمكن أن تعزز الحيوية الاقتصادية وتحسين معيشة الشعب.