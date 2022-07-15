وزيرة الخزانة الأمريكية تجتمع مع الرئيس الكوري غدا

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قال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء اليوم الاثنين إن وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" سوف تلتقى بالرئيس الكوري "يون صوك يول" غدا الثلاثاء.كما ستلتقى الوزيرة الأمريكية "يلين" مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "تشو كيونغ هو"، ومحافظ البنك المركزي الكوري "لي تشانغ يونغ"، حيث تبحث معهما القضايا الاقتصادية العالقة بين سيول وواشنطن.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزيرة "يلين" ستواصل خلال اجتماعاتها في سيول الضغط من أجل اقتراح وضع سقف لسعر النفط الروسي، ومناقشة الجهود المبذولة لمعالجة الاختناقات في سلاسل التوريد من خلال تكوين علاقات جديدة، أو تعزيز العلاقات التجارية القائمة، مع الشركاء الاقتصاديين الجديرين بالثقة مثل كوريا الجنوبية.وسوف تقوم الوزيرة "يلين" بجولة تفقدية في منشآت مجموعة "إل جي" التي كشفت عن خطة استثمارية لبناء مصنع في الولايات المتحدة ليتم من خلاله إنتاج البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية.