الأحزاب السياسية تتفق على جدول أعمال الجلسة البرلمانية

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اتفق حزب قوة الشعب الحاكم مع الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي على بعض أجزاء جدول الأعمال الرئيسية للجلسة البرلمانية.وبموجب هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتمع عقده رئيس البرلمان "كيم جين بيون" مع زعيمي التكتل البرلماني للحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي صباح اليوم الاثنين، سيقوم رئيسا الحزبين بإلقاء كلمات أمام الجلسة البرلمانية يومي الأربعاء والخميس القادمين.كما اتفق الحزبان على المصادقة على مشروع قانون لتشكيل لجنة خاصة للاستقرار في الاقتصاد ومعيشة الشعب، حيث سيتم تشكيل اللجنة بـ6 أعضاء من كل من الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي، وعضو آخر من حزب ثالث، وبرئاسة نائب من الحزب الحاكم.وسوف تعمل تلك اللجنة الخاصة على تشريع القوانين ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية العاجلة، مثل تخفيض المزيد من ضرائب الوقود وتحسين الأنظمة المتعلقة بالعقارات.واتفق الحزبان على عقد حلسة لتوجيه أسئلة للحكومة بدءا من يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر، ولمدة 3 أيام.كما اتفقا أيضا على الانتهاء من تشكيل اللجان البرلمانية حتى يوم الخميس القادم.