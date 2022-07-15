معدلات معارضة الرئيس يون تتجاوز 60% لأول مرة منذ تنصيبه

Photo : YONHAP News

تجاوزت معدلات معارضة الرئيس الكوري "يون صوك يول" بشأن أداء تنفيذ شؤون الدولة مستوى 60%، لأول مرة منذ تنصيبه في شهر مايو الماضي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري على 2519 من المواطنين البالغين، انخفضت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 33.4%، أي أقل بنسبة 3.6% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وفي المقابل، بلغت معدلات المعارضة 63,3%، بارتفاع نسبته 6,3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، متجاوزة لأول مرة مستوى 60% منذ تنصيبه.وانخفضت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم بنسبة 1.8%، لتصل إلى 39.1%، فيما ارتفعت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنسبة 2.4%، لتصل إلى 44.2%.وبهذا تعرض الحزب الحاكم لانخفاض معدلات التأييد للأسبوع السابع على التوالي.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.