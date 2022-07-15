الرئيس يون يتعهد بالحفاظ على روح الدستور مع الشعب الكوري العظيم

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تعهد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بالحفاظ على روح الدستور مع الشعب الكوري العظيم.جاء ذلك في منشور كتبه الرئيس "يون" على فيسبوك أمس الأحد بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين على يوم الدستور، حيث قال إن القيم الدستورية للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون هي مصدر الوحدة الوطنية، موضحا أن عملية تحقيق هذه القيم ستؤدي إلى طريق الازدهار والتنمية للبلاد.وأكد الرئيس "يون" أنه نظر إلى روح الدستور من الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت في عام 1980 في مدينة كوانغ جو، مستذكرا زيارته للمدينة قبل عام. وقال إن قيم الديمقراطية والحرية التي تمت استعادتها من خلال انتفاضة كوانغ جو هي روح الدستور، مؤكدا على أن الدستور يعد نظاما تم اكتشافه من خلال التاريخ، ونتاجا لتأمين حرية وحقوق الشعب.ومن جهته، عرض رئيس البرلمان الكوري "كيم جين بيو" اقتراحا لإجراء تعديل على الدستور. وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة يوم الدستور أنه من الضروري إجراء تعديل على الدستور بطريقة جديدة من خلال جمع طاقات أفراد الشعب، ليتم من خلال التعديل المقترح توزيع السلطة وتعزيز التعاون عن طريق تحويل نظام الحكم من نظام يركز على الرئيس إلى نظام يعطي صلاحيات أكبر لمجلس الوزراء.