كوريا تحتل المركز الثاني في أولمبياد الفيزياء الدولية

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني في مسابقة أوليمبياد الفيزياء الدولية لهذا العام.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية أمس الاثنين إن الوفد الكوري المكون من خمسة طلاب، وجميعهم في مدرسة سيول الثانوية للعلوم، قد حققوا أربع ميداليات ذهبية وفضية.وقد استمرت المسابقة التي نظمتها سويسرا، لمدة ثمانية أيام عبر الإنترنت، وانتهت أول من أمس الأحد.وجاء الفريق الكوري في المركز الثاني مع رومانيا، بينما احتلت الصين المركز الأول بخمس ميداليات ذهبية.وشارك في مسابقة هذا العام 366 طالبا من 76 دولة.وكانت كوريا الجنوبية قد احتلت المركز الأول تسع مرات منذ اشتراكها في مسابقة الفيزياء الدولية السنوية في عام 1992.