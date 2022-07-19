الحزب المعارض يرفض طلب زعيمته المؤقتة السابقة للترشح لرئاسة الحزب

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رفض الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي طلبا من رئيسته المؤقتة المشاركة سابقا "بارك جي هيون"، للترشح لرئاسة الحزب.وقد زارت "بارك" مقر البرلمان صباح أمس الاثنين حيث سعت إلى تقديم الأوراق اللازمة للتسجيل كمرشحة أولية في انتخابات الحزب لاختيار قيادته الجديدة، لكن المسؤول الذي يتعامل مع طلبات الترشيح رفض طلبها، وقال إنه ليست لديها مؤهلات الترشح.وكانت السياسية البالغة من العمر 26 عاما قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن محاولتها للترشح لرئاسة الحزب الديمقراطي في الانتخابات التي ستجرى خلال المؤتمر العام للحزب المقرر له يوم 28 أغسطس القادم.وأوضحت مصادر في الحزب المعارض أنها غير مؤهلة للتشرح لأنه يتوجب حسب ميثاق الحزب أن تكون عضوة لمدة ستة أشهر على الأقل، بينما كانت "بارك" قد انضمت إلى الحزب يوم 14 فبراير الماضي.وقد رفض الحزب في وقت سابق طلب منها بمنحها استثناء من هذا الشرط.