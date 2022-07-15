حزمة الدعم الحكومي الكوري تستثني المستثمرين في العملات المشفرة

Photo : YONHAP News

رفض رئيس لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية الانتقادات القائلة بأن سلسلة التدابير التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لدعم المتضررين ماليا تشجع على حدوث انتهاكات أخلاقية من خلال سداد الديون المستحقة على المستثمرين في العملات المشفرة.وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الاثنين، دافع رئيس لجنة الخدمات المالية "كيم جو هيون" عن حزمة المساعدات الحكومية التي تبلغ قيمتها حوالي 125 تريليون وون، قائلا إنها ملحق لنظام تعديل الديون الجاري تطبيقه بالفعل. وأشار في هذا الصدد إلى مخططات تسوية الديون للمجموعات الضعيفة ماليا التي تديرها الشركات، وخدمة الاستشارات والاسترداد الائتمانية غير الربحية، وغيرها. وقال أيضا إنه لن يتم تخصيص جميع الأموال لبرنامج المساعدات الجديد من خزائن الدولة، موضحا أنه سيتم شراء بعضها عبر سندات.وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت عن برنامج إعادة هيكلة الديون خلال اجتماع الطوارئ الاقتصادية والمعيشة العامة يوم الخميس الماضي. واعترف "كيم" بأن بعض العبارات المستخدمة في البيان الصحفي للإعلان كانت تهدف إلى تصوير المشكلات ذات الصلة بوضوح ويمكن اعتبارها مثيرة للجدل، مشددا على أن حزمة الدعم لن تتضمن مساعدة للمستثمرين الخاسرين في العملات المشفرة.