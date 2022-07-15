كوريا واليابان تتفقان على ضرورة التوصل إلى حل سريع لقضية العمل القسري

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اتفق وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان على الحاجة إلى التوصل لحل سريع لقضية الضحايا الكوريين للعمل القسري في اليابان في زمن الحرب.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، أجرى وزير الخارجية "بارك جين" ونظيره الياباني "يوشيماسا هاياشي" محادثات في طوكيو، اتفقا خلالها على ضرورة التوصل إلى حل سريع لهذه القضية، كما ناقشا أيضا القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك والقضايا المعلقة بين البلدين. وكانت تلك هي أول زيارة إلى اليابان يقوم بها وزير خارجية كوري جنوبي لإجراء محادثات ثنائية مع وزير خارجية ياباني، منذ أربع سنوات وسبعة أشهر.وخلال اجتماع الأمس، قال الوزير "بارك" إن الحكومة الكورية ستبذل جهدا للتوصل إلى الحل الأفضل لهذه القضية قبل أن يتم تصفية أصول الشركات اليابانية في كوريا الجنوبية. ويذكر أن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية قد أصدرت حكما في عام 2018 يدين الشركات اليابانية باستغلال العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية، وينص على أن تقوم تلك الشركات بتعويض الضحايا الكوريين الباقين على قيد الحياة. ومع ذلك، رفضت الشركات اليابانية المعنية دفع تعويضات للضحايا، وبالتالي قررت المحكمة تصفية أصول تلك الشركات في كوريا، ومن المنتظر صدور حكم نهائي في هذه القضية في غضون الشهور القليلة القادمة.ومن ناحية أخرى، تباحث "بارك" و"هاياشي" حول الأوضاع الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، واتفقا على ضرورة التعامل مع كوريا الشمالية بشكل صارم، مع استمرار فتح باب الحوار والدبلوماسية.