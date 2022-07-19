كوريا الشمالية تدعي انخفاض حالات الحمى الجديدة لأقل من 300

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ادعت كوريا الشمالية أن حالات الحمى اليومية، التي يعتقد أنها إصابات بفيروس كورونا، قد انخفضت إلى أقل من 300 لأول مرة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، إنه تم تأكيد إصابة حوالي 250 شخصا بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الاثنين على مستوى البلاد. ونقلا عن المركز الوطني الطارئ لمكافحة الأوبئة، قال التقرير إن حوالي 380 مريضا قد تعافوا خلال نفس الفترة.ولم تذكر كوريا الشمالية شيئا عن وقوع وفيات جديدة أو عدد الوفيات أو معدلها. وكان آخر تحديث في هذا الشأن يوم 6 يوليو، عندما قالت إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة جديدة في اليوم السابق، مما رفع من عدد الوفيات إلى 74، واتسمرار معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة عندن 0,002%.وقد زاد عدد الإصابات التراكمي في كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل إلى أكثر 4 ملايين و770 ألف حالة، وتزعم السلطات الكورية الشمالية أن 99,98% منه تلك الحالات قد شفيت تماما. ومع ذلك، يقول العديد من الخبراء إن إحصائيات كوريا الشمالية تفتقر إلى المصداقية لأن عدد الوفيات منخفض للغاية بالمقارنة مع عدد الحالات المعلنة.