واشنطن تهدد بفرض المزيد من العقوبات لزيادة الضغوط على كوريا الشمالية

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حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين"من أن هناك المزيد من العقوبات المتاحة التي يمكن فرضها من أجل الضغط على كوريا الشمالية أكثر، بهدف إجبارها على التخلي عن برنامجها للأسلحة النووية.وأدلت يلين بهذه التصريحات في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء أمس الاثنين، وهي على متن طائرة عسكرية في طريقها إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في سيول اليوم الثلاثاء. وقالت الوزيرة الأمريكية إنه يمكن فرض عقوبات إضافية لزيادة الضغوط على بيونغ يانغ لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي، ومن المتوقع أن تناقش هذه التدابير خلال اجتماعاتها مع كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية.ولم توضح "يلين" المزيد من التفاصيل بشأن تلك العقوبات المحتملة، بما في ذلك العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة وموعد فرضها.كما حذرت "يلين" من أن أي اختبار نووي قد تجريه كوريا الشمالية سيُنظر إليه على أنه "عملٌ استفزازي للغاية".ومن المقرر أن تقوم "يلين" بزيارة للرئيس الكوري "يون صوك يول"، كما ستلتقي مع نظيرها الكوري الجنوبي "تشو كيونغ هو" ومحافظ البنك المركزي الكوري "لي تشانغ يونغ"، اليوم الثلاثاء.