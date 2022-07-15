وزير الخارجية الكوري يلتقي برئيس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

سيلتقي وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" برئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، اليوم الثلاثاء.وأكد الوزير "بارك" أنه سيقوم بتلك الزيارة، في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين عند وصوله إلى مطار "هانيدا" الدولي في طوكيو، في مستهل زيارته لليابان التي تستمر ثلاثة أيام. ومن المتوقع أن يقوم الوزير الكوري بزيارة مجاملة إلى "كيشيدا" في مقر إقامته الرسمي في طوكيو اليوم، حيث ينقل إليه إرادة الرئيس "يون صوك يول" القوية لتحسين العلاقات بين البلدين.وقالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام اليابانية اليوم إنه يتم التنسيق لعقد مقابلة كيشيدا مع بارك في فترة ما بعد الظهر.وسوف يقوم بارك أيضا بزيارة للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان اليوم، ويقدم تعازيه في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبيه"، الذي أُطلق عليه الرصاص خلال خطاب كان يلقيه ضمن حملات انتخابية في وقت سابق من هذا الشهر.