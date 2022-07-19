يون يستقبل وزيرة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء

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سيجتمع الرئيس الكوري "يون صوك يول" مع وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين"، اليوم الثلاثاء.وقال المكتب الرئاسي إن "يون" و"يلين" سيناقشان مختلف القضايا المعلقة، وطرق التعامل مع الأزمة التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليا. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن "يلين" ستناقش في سيول طرق تطبيق مخطط لسقف سعر النفط للحد من أرباح روسيا من المبيعات النفطية، وبناء سلاسل إمدادات أقوى مع الدول الحليفة للولايات المتحدة.ومن المتوقع أيضا أن تتم مناقشة مسألة فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية خلال زيارة وزير الخزانة الأمريكية إلى سيول، حيث قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" مؤخرا إن واشنطن قد ظلت تسعى على مدار الـ18 شهرا الماضية لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.ومن غير المرجح أن تتم مناقشة مسألة تبادل العملات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال زيارة "يلين".