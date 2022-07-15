مسؤول أممي يؤكد عدم شرعية إرسال عمال كوريين شماليين لإعادة إعمار أوكرانيا

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قال مسؤول في الأمم المتحدة إن إرسال عمال بناء كوريين شماليين للمشاركة في عمليات إعادة إعمار المناطق المنفصلة عن أوكرانيا الموالية لروسيا، هو انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.وقال تقرير بثه راديو صوت آسيا الحرة، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، إن "إريك بنتون فوك" عضو لجنة مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة بشأن العقوبات على كوريا الشمالية عبر عن رفض اللجنة للتصريحات التي كان قد أدلى بها السفير الروسي في بيونغ يانغ "ألكساندر ماتسيغورا"، الذي كان قد قال في وقت سابق من يوم أمس الاثنين في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، إن كوريا الشمالية وجمهورية "شعب دونيتسك" وجمهورية "شعب لوهانسك" في منطقة "دونباس" في أوكرانيا، لديها آفاق واسعة للتعاون المشترك. وأضاف أن عمال البناء الكوريين الشماليين المؤهلين تأهيلا عاليا سيكونون بمثابة دعم هائل في عملية استعادة البنية التحتية المدمرة والمرافق الصناعية في تلك المناطق.وتعليقا على هذه التصريحات قال مسؤول الأمم المتحدة إن إرسال عمال كوريين شماليين إلى تلك المناطق سيكون انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة. وأضاف المسؤول الأممي أن توفير المعدات التي تنتجها شركات من منطقة "دونباس" إلى كوريا الشمالية، كما ذكر السفير الروسي أيضا، سيكون انتهاكا آخر لعقوبات الأمم المتحدة. وانتقد مسؤولُ الأمم المتحدة السفيرَ الروسي لتشجيعه على انتهاك العقوبات التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع.