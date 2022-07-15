إصابات كورونا في كوريا تتجاوز 70 ألفا

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صرحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قد بلغ 73 ألفا و582 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 351 حالة لدى الوافدين من الخارج.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز العدد اليومي للإصابات مستوى 70 ألفا منذ 83 يوما، أي منذ يوم 27 أبريل الماضي، حيث زاد بحوالي ضعفين بالمقارنة مع ما كان عليه قبل أسبوع، وبحوالي 4 أضعاف بالمقارنة مع ما كان عليه قبل أسبوعين، وهو ما يشير إلى بوضوح إلى زيادة انتشار الفيروس مجددا في كوريا.وقد تبين أن نسبة إصابة المراهقين من بين ذوي الإصابات الجديدة على مدار الأسبوع الأخير زاد بمقدار 2.4 ضعف بالمقارنة مع الأسبوع السابق.وكانت السلطات الصحية الكورية قد توقعت أن تصل معدلات العدوى إلى قمتها خلال الشهر القادم، بحيث يتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة مستوى 200 ألف.ومن جانبها طلبت الحكومة الكورية الجنوبية من المواطنين تلقي التطعيمات الإضافية، مشيرة إلى أنها ستوسع نطاق الدعم لعلاج الآثار السلبية للتطعيمات. وفي هذا الإطار قررت الحكومة رفع حجم الدعم المالي للتكاليف الطبية ذات الصلة بالأمراض المشتبه في ارتباطها باللقاحات المضادة للفيروس من 30 مليون وون إلى 50 مليون وون، كما سيزيد مبلغ التعزية للوفيات ذات الصلة من 50 مليون وون إلى 100 مليون وون.وبالنسبة لحالات الوفاة في غضون 42 يوما من التطعيم والتي با تُعرف أسبابها حتى بعد التشريح، سيتم دفع 10 ملايين وون كتعويض.