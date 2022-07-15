الحكومة الكورية تعزز الدعم للمتضررين من تطعيمات كورونا

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية زيادة مبلغ التعويض الذي تقدمه في حالة حدوث ضرر نتيجة للتطعيم ضد فيروس كورونا ليبلغ 50 مليون وون، أي ما يعادل حوالي ثمانية وثلاثين الفا وخمسمائة دولار، مع إنشاء جهاز يكون مسؤولا عن تقديم الدعم لأولئك المتضررين.وصرحت هيئة مراقبة الأمراض والوقاية منها بأنها افتتحت اليوم "مركز دعم المتضررين من التطعيم ضد كورونا" من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يتقدمون بطلبات للتعويض بعد تلقي اللقاحات.كما يُتوقع زيادة حجم مبالغ الدعم والتعازي وفقا لهذا القرار، بحيث تزيد قيمة دعم التكاليف الطبية الخاصة للأمراض المشتبه بارتباطها مع كورونا من 30 مليون وون إلى 50 مليون وون، بينما سيزيد مبلغ التعازي في حالات الوفاة ذات الصلة من 50 مليون وون إلى 100 مليون وون.وسوف يتم دفع 10 ملايين وون كتعويض في حالات الوفاة التي تحدث في غضون 42 يوما من التطعيم مع عدم وضوح أسبابها.بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة زيادة عدد مرات طرح اعتراض على نتائج الحكم بعد التقدم بطلبات تعويض عن الخسائر من مرة واحدة حاليا إلى مرتين.وفي حالة الرغبة في تقديم اعتراض، يمكن تقديم نموذج الاعتراض والمستندات الإضافية الضرورية إلى مراكز الصحة العامة المحلية في غضون 90 يوما من استلام قرار برفض التعويض.