كوريا تتنافس مع 3 دول على استضافة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2023

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تجري حاليا منافسة بين 4 دول، بما في ذلك كوريا الجنوبية، لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2023.وصرح الاتحاد الكوري لكرة القدم أمس بأن الاتحاد الآسيوي أعلن عن نتيجة تلقي طلبات استضافة البطولة، موضحا أن عدد الدول التي عبرت عن رغبتها في ذلك يبلغ 4، وهي: إندونسيا وقطر وأستراليا وكوريا الجنوبية.وسوف يقوم الاتحاد الآسيوي بتفتيشات ميدانية في الدول الأربع خلال شهر سبتمبر القادم، ثم يقرر مجلسه التنفيذي بشأن الدولة المستضيفة في غضون شهر أكتوبر.الجدير بالذكر أن الاتحاد الكوري لكرة القادم كان قد تقدم بطلب لاستضافة البطولة إلى الاتحاد الآسيوي يوم 30 من شهر يونيو الماضي.وكانت كوريا الجنوبية قد استضافت البطولة الثانية لكأس آسيا في ملعب "هيو تشانغ" بالعاصمة سيول في عام 1960، وبعد مرور 63 عاما من ذلك تحاول استضافتها مرة اخرى.وكان من المقرر إقامة البطولة القادمة في الصين إلا أنها تخلت عن حق الاستضافة بسبب انتشار وباء كورونا لديها.