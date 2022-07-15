الرئيس يون يؤكد على التعامل الصارم مع الإضرابات غير الشرعية عن العمل

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" لليوم الثاني على التوالي على ضرورة التعامل الصارم مع إضراب نقابة المقاولين من الباطن لشركة "ديه وو" لبناء السفن، الذي مر عليه 48 يوما حتى الآن.وردا على سؤال عما إذا كان سيتم استخدام القوة لفض الإضراب، قال يون إنه لا يجب التسامح مع الأعمال غير القانونية في العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، مشيرا إلى أن الحكومة والشعب قد انتظروا لفترة طويلة.كما طلب حزب "قوة الشعب" الحاكم اتخاذ رد صارم، وقال إنه ليس هناك من هو فوق القانون في جمهورية كوريا.وأشار "كوان صونغ دونغ" القائم بأعمال رئيس الحزب إلى أن 120 عاملا يشاركون في الإضراب قد أخذوا أرزاق 100 ألف عامل في الشركات المتعاونة مع شركة "ديه وو" كرهائن، وهو ما أدى إلى إغلاق 7 من الشركات المتعاونة حتى الآن. كما ادعى أن معظم أفراد الشعب يرفضون مثل هذه الطرق العنيفة، وشكك فيما إذا كان ذلك الإضراب يستهدف حقا تحقيق مصالح العمال عموما أم أنه لحماية المصالح المكتسبة للنقابة.ومن جانبه، زار مسؤولون من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أمس البنك الصناعي، وهو أحد أصحاب الأسهم الرئيسيين في شركة "ديه وو" لبناء السفن، حيث طلبوا من البنك حل هذه المسألة من خلال الحوار والمفاوضات. ورفض الحزب المعارض بشدة تصريحات الرئيس يون فيما يتعلق بإمكانية استخدام القوة لفض الإضراب، ووجه انتقادات للرئيس ووصفه بأنه يكرس جهوده لقمع العمال فقط.ومن جانبه دعا حزب العدالة المعارض الصغير أيضا الحزبَ الحاكم إلى وقف التهديد باستخدام القوة غير المسؤولة، كما طلب من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي السعي إلى حل المسالة بشكل مسؤول، نظرا لأنه كان مسؤولا عن إدارة الشؤون الداخلية خلال الخمس سنوات الماضية، قبل تولي حكومة الرئيس "يون" السلطة.