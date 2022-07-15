كوريا تفوز بميدالية فضية في بطولة ألعاب القوى العالمية

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فاز اللاعب "او سانغ هيوك" الذي يعد من أبرز لاعبي الوثب العالي في كوريا، بميدالية فضية في بطولة ألعاب القوى العالمية، وهي أفضل نتيجة لكوريا في تاريخ مشاركاتها في بطولات ألعاب القوى العالمية.وتمكن اللاعب "او" من تحقيق متريْن و35 سنتيمترا في منافسات الوثب العالي للرجال ضمن البطولة العالمية ليتجاوز مستوى الميدالية البرونزية التي كان قد فاز بها اللاعب "كيم هيون صوب" في سباق المشي في عام 2011.وخلال نهائيات البطولة حقق اللاعب "او" نجاحا في الجولة الأولى من جميع المحاولات حتى ارتفاع مترين و30 سنتيمترا، وأظهر ثقته الكبيرة بنفسه، لكنه واجه أول أزمة عندما حاول تحقيق وثبة بارتفاع مترين 33 سنتيمترا، حيث لم يتمكن من تجاوز هذا الارتفاع في الجولتين الأولى والثانية، وواصل محاولاته حتى نجح في هذا التحدي في الجولة الثالثة والأخيرة.كما نجح اللاعب "او" في تجاوز طول مترين و35 سنتمترا في الجولة الثانية، وهو الرقم القياسي الأوليمبي، حيث تنافس على الحصول على ميدالية ذهبية.وبعد فشله في الجولة الأولى من محاولة تجاوز ارتفاع مترين و37 سنتيمترا، قام برفع مستوى الحاجز إلى مترين و39 سنتيمترا لكنه لم يتمكن من تجاوزه.وقد تمكن اللاعب القطري من تجاوز طول مترين و37 سنتمترا ليفوز بالميدالية الذهبية، وهي الذهبية الثالثة له على التوالي في بطولات ألعاب القوى العالمية، بينما فاز اللاعب الأوكراني بالميدالية البرونزية.