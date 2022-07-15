أول حوار كوري بريطاني على مستوى نائب وزير الدفاع

Photo : YONHAP News

عقدت كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة حوارا استراتيجيا حول الدفاع الوطني لأول مرة، من أجل تعزيز التعاون في الدفاع والأمن.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم إن نائب وزير الدفاع "شين بوم تشول" عقد مع نظيرته البريطانية "أنابيل غولدي" الجولة الأولى من حوار الدفاع الاستراتيجي الكوري البريطاني أمس في العاصمة البريطانية "لندن".وقد ظل البلدان يعقدان اجتماعات عمل لسياسات الدفاع على مستوى مدير من قبل، لكنهما قررا رفع مستوى الاجتماع هذه المرة.وخلال الاجتماع شدد الجانبان على الأهمية الكبيرة لحقيقة أن هذا الحوار يعقد لتنفيذ "الإطار الثنائي لتوثيق التعاون" ألذي وُضع خلال القمة الكورية البريطانية الشهر الماضي.ومن جانبه قدم المسؤول الكوري توضيحا حول التطورات الأمنية الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وطلب من الجانب البريطاني دعم جهود الحكومة الكورية الجنوبية لتجريد كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، وبناء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية.ومن جانبها أكدت المسؤولة البريطانية على تأييد بلادها لسياسات كوريا الجنوبية تجاه كوريا الشمالية بشكل ثابت، كما أشارت إلى أن بريطانيا، باعتبارها عضوة دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،ودولة صديقة تقليدية لكوريا الجنوبية، سوف تتعاون بشكل فعال من أجل المساهمة في تحقيق السلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية.كما أعربت عن أمل بلادها في تعزيز التعاون الدفاعي مع كوريا الجنوبية باعتبارها شريكا استراتيجيا في عملية توسيع نطاق الارتباط في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وهو ما أيده المسؤول الكوري بالتأكيد على وجود قوة كامنة كبيرة للتعاون الكوري البريطاني في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.علاوة على ذلك ناقش الجانبان الأوضاع الأمنية في أوربا بما في ذلك قضية أوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، أعربت المسؤولة البريطانية عن الامتنان لكوريا الجنوبية كعضو مسؤول في المجتمع الدولي لمشاركتها في الجهود الدولية لدعم أوكرانيا.واتفقا على تفعيل هيئة استشارية ثنائية منتظمة بين كل من الجيش ووزارة الدفاع في البلدين، كما قررا تعزيز التعاون متعدد المستويات بما في ذلك حوار سيول للأمن الذي من المقرر عقده في العاصمة الكورية سيول في شهر سبتمبر القادم.