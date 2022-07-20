تعيين فرقة بي تي إس كسفير للعلاقات العامة في طلب كوريا لاستضافة إكسبو

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تم تعيين فرقة بي تي إس رسميا كسفير فخري لمساعي مدينة بوسان الكورية لاستضافة إكسبو 2030.وقالت لجنة الاستضافة أمس الثلاثاء إنه تم عقد حفل بمناسبة هذا التعيين في مقر الوكالة الراعية للفرقة "هايب"، في سيول في وقت سابق من يوم أمس.وتخطط فرقة بي تي إس للترويج لمساعي كوريا الجنوبية من خلال حفلات عالمية والمشاركة في عروض المنافسة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.وفي وقت سابق، قال المكتب الرئاسي إن إدارة الرئيس "يون صوك يول" حصلت أيضا على دعم من ست دول في أمريكا الوسطى والجنوبية لجهودها من أجل استضافة معرض إكسبو العالمي في مدينة بوسان.وأضاف المكتب الرئاسي أنه سيسعى إلى تأمين الدعم من المزيد من البلدان من خلال إرسال مبعوثين خاصين إلى أفريقيا وغيرها.