نجاح أول تجربة طيران لأول مقاتلة كي إف 21 كورية الصنع

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نجحت أول تجربة طيران لأول طائرة مقاتلة كورية الصنع من طراز "كي إف 21"، مما جعل كوريا أقرب إلى تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج هذه الطائرات العسكرية الحديثة بحلول عام 2026.ووفقا لمصادر في القوات الجوية ووزارة الدفاع وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي أمس الثلاثاء، انطلق النموذج الأولي من الطائرة كي إف 21 بقيادة الرائد "آن جون هيون" في حوالي الساعة 3:40 مساء، وقد هبطت بأمان بعد 33 دقيقة في الساعة 4:13 مساء. وقالت المصادر إن أول رحلة ناجحة للطائرة ستؤدي إلى اتخاذ تدابير متابعة لإكمال المشروع الذي يهدف لتطوير طيارات مقاتلة نفاثة، وسوف تشمل تلك التدابير القيام بآلاف الطلعات الجوية الإضافية.وجاء هذا الإنجاز بعد 22 عاما من إعلان الرئيس الأسبق "كيم ديه جونغ" عن خطة لإنتاج طائرات مقاتلة ذات تقنيات يتم تطويرها محليا. وقد بدأ المشروع الذي تبلغ قيمته 8,8 تريليون وون في عام 2015 بهدف استبدال طائرات أسطول سلاح الجو الكوري من طراز "إف 4" وطراز "إف 5" الأقدم، حتى عام 2032.وعند الانتهاء من مشروع تطوير الطائرات، ستصبح كوريا الجنوبية هي البلد الثامن على مستوى العالم التي تنتج هذه الطائرات المقاتلة المتطورة الأسرع من الصوت محليا.