سبع فرق كورية تقدم تسعة عروض في مهرجان أدنبرة

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سيتم تقديم تسعة عروض بواسطة فرق كورية جنوبية خلال مهرجانات فنون الأداء في مدينةإدنبرة عاصمة إسكتلندة، المقرر لها الشهر القادم.وقال المركز الثقافي الكوري في المملكة المتحدة أمس الثلاثاء إنه سيستضيف عرضا كوريا يتكون من تسعة عروض تقدمها سبع فرق خلال مهرجان إدنبرة الدولي الرئيسي والمهرجان الذي يُقام على هامشه، الذي يعد أكبر مهرجانات الفنون المسرحية في العالم.وخلال المهرجان الذي من المقرر أن يستمر من 3 إلى 29 أغسطس في العاصمة الإسكتلندية، سيتم تقديم العروض الكوري 100 مرة إجماليا.كما تمت دعوة عازف البيانو الكوري الجنوبي "تشو صونغ جين" ليقدم عرضا خلال المهرجان.ويخطط المركز الثقافي الكوري في المملكة المتحدة أيضا لفتح جناح للتعريف بالثقافة الكورية خلال المهرجان.