كوريا والولايات المتحدة تتفقان على بحث مسألة تبادل العملات

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تنفيذ تبادل العملات مع بعضهما البعض إذا لزم الأمر، وسط التدهور المستمر في قيمة الوون الكوري مقابل الدولار. ووفقا لوزارة المالية الكورية أمس الثلاثاء، ناقش وزير الاقتصاد والمالية "تشو كيونغ هو" مع وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" هذا الموضوع وغيره من موضوعات التعاون الثنائي، خلال اجتماع عقده الوزيران في سيول في وقت سابق، حيث بحثا التطورات الأخيرة في الأسواق المالية وسوق الصرف، وأكدا من جديد إرادة البلدين لتعزيز التعاون المشترك.وأكد الجانبان على أن ظروف السيولة الأجنبية في كوريا الجنوبية لا تزال مستقرة على الرغم من زيادة تقلبات سعر الصرف مؤخرا، وأنهما سوف ينفذان مختلف الإجراءات التعاونية، مثل تبادل العملات، إذا لزم الأمر. ويقول المراقبون إن هذه التصريحات تشير إلى إمكانية إعادة توقيع اتفاقية تبادل العملات بين البلدين، التي كانت صلاحيتها قد انتهت في أواخر العام الماضي.ووفقا للمكتب الرئاسي في سيول، دعا الرئيس "يون صوك يول" أيضا إلى التعاون من قبل الولايات المتحدة من أجل استقرار قيمة العملات في البلدين، وذلك في أثناء محادثاته مع "يلين" في وقت سابق من اليوم.ومن ناحية أخرى، وخلال اجتماعه مع "يلين"، أعرب الوزير "تشو" عن استعداد سيول للانضمام إلى المقترح الأمريكي لوضع سقف لسعر النفط الروسي.