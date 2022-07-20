الفريق النسائي الكوري يخسر أمام نظيره الياباني في افتتاح بطولة شرق آسيا لكرة القدم

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خسر الفريق النسائي الوطني الكوري الجنوبي لكرة القدم أمام نظيره الياباني بهدف مقابل هدفين، في المباراة الافتتاحية لبطولة اتحاد شرق آسيا لكرة القدم أمس الثلاثاء.وخلال المباراة التي أقيمت في ملعب "كاشيما" لكرة القدم في اليابان، سجلت اللاعبة اليابانية "هيناتا ميازاوا" هدفا في الدقيقة 33 من المباراة، ثم سجلت "جي سو يون" لاعبة الفريق الكوري هدف التعادل في الدقيقة 59، لكن اللاعبة اليابانية "فوكا ناغانو" حققت النصر لفريقها بهدف بعد ست دقائق.وقد سعى الفريق الكوري إلى الفوز بلقب البطولة لأول مرة منذ 17 عاما، لكن خسارته أمام اليابان جعلت هذا الهدف صعب المنال. وبقيادة المدرب "كولين بيل"، سيواجه الفريق الكوري نظيره الصيني يوم السبت، وفريق تايبيه الصينية يوم الثلاثاء القادم.ومن ناحية أخرى، سيسعى الفريق الرجالي الكوري بقيادة المدرب "باولو بنتو" للدفاع عن لقبه في شرق آسيا في مباراته مع نظيره الصيني في مدينة "أيتشي" اليابانية، في الساعة 7 من مساء اليوم الأربعاء.